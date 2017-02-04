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04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42

Louvre Müzesi’nde Askerlere Saldırı

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, son bilgileri kamuoyu ile paylaşarak, &#34;29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı.&#34; dedi.

Louvre Müzesi'nde Askerlere Saldırı
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PARİS CUMHURİYET SAVCISI, SALDIRGANLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI - SAVCI MOLİNS, 29 YAŞINDA MISIRLI OLDUĞU BELİRLENEN SALDIRGANIN, HER İKİ ELİNDE DE BİRER PALA İLE DEVRİYE GEZEN 4 ASKERE SALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Paris, 4 Şubat 17 (.): Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, son bilgileri kamuoyu ile paylaşarak, "29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı." dedi.

Paris Cumhuriyet Savcısı Molins, başkentteki Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, bu akşam bir basın toplantısı düzenledi.

Zanlının resmi kimliğinin şu ana kadar hala tam olarak tespit edilemediğini belirten Molins, "Yerel saat ile 9.50’de üzerine kuru kafa desenli bir tişört giyen ve sırt çantası bulunan 29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden zanlının 30 Ekim’de Dubai’deki Fransız Konsolosluğuna vize almak için başvuruda bulunduğunu kaydeden Fransız savcı, 8 Kasım’da kendisine bir ay süreli vize verildiğini bildirdi.

Molins, Paris’e 26 Ocak’ta giriş yaptığı belirlenen zanlının, bir hafta süre ile apart otelde oda ve bir otomobil kiraladığını kaydetti.

Savcı, zanlının 28 Şubat’ta Bastille mahallesinde silah satan bir dükkandan iki adet pala satın aldığını açıkladı.

Zanlının kaldığı otelde yapılan aramada ele geçirilen Mısır pasaportunda Suudi Arabistan ve 2015 ile 2016 yılları için Türkiye vizesinin bulunduğu bilgisini paylaşan savcı, saldırı esnasında zanlının üzerinde bulunan cep telefonunun incelendiğini belirtti.

Louvre Müzesi'nin altındaki alışveriş mağazaları yanında devriye gezen 4 askere palayla saldırı düzenleyen kişi, askerlerden birini hafif yaralamıştı. Diğer askerler tarafından açılan ateş sonucu durdurulan saldırgan, ağır yaralanmıştı.

(AA/HA)

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