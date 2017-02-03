Louvre Müzesi Önünde Askere Saldırı

FRANSA CUMHURBAŞKANI HOLLANDE: “DEVLET, VATANDAŞIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI VE TERÖRLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK”

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, devletin vatandaşın güvenliğini sağlamayı ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Hollande, başkentte Louvre Müzesi'nde bugün gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıyı önleyen askerleri gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik eden Hollanda, yaralı askere ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hollande, “Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamayı ve terörle mücadeleyi aralıksız şekilde kararlılıkla sürdürecektir.“ ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede askeri birliklerin de görevlendirilmesinin öngören Sentinelle operasyonuna dikkati çeken Hollande, “Sentinelle operasyonu, bir kez daha he kadar etkili olduğunu kanıtladı.“ ifadesini kullandı.

Louvre Müzesi'nin altındaki Carrousel alışveriş mağazaları yanında devriye gezen bir askere bıçakla saldıran kişi, diğer askerler tarafından açılan ateş sonucu durdurulmuştu.

Saldırgan ağır yaralanırken, terör saldırısına uğrayan asker hafif yaralanmıştı.

Paris Savcılığı, saldırı ile soruşturma başlatırken, Başbakan Bernard Cazeneuve ise yaptığı açıklamada, "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor." demişti.