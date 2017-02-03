Louvre Müzesi Önünde Askere Saldırı

PARİS EMNİYET MÜDÜRÜ CADOT, ELİNDE BİR BIÇAK BULUNAN VE İKİ SIRT ÇANTASI TAŞIYAN BİR KİŞİNİN, LOUVRE MÜZESİ'NİN ALTINDAKİ CARROUSEL ALIŞVERİŞ MAĞAZALARI YANINDA DEVRİYE GEZEN BİR ASKERE SALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, başkentte Louvre Müzesi'nde terör saldırısında bulunulduğunu söyledi.

Cadot, “Elinde bir bıçak bulunan ve iki sırt çantası taşıyan bir kişi, müzenin altındaki Carrousel alışveriş mağazaları yanında devriye gezen bir askere saldırdı.” dedi.

Saldırıya uğrayan askerle birlikte görev yapan askerlerin saldırgana beş kez ateş ettiğini söyleyen Cadot, saldırganın ağır yaralandığını kaydetti.

Terör saldırısı girişiminde saldırıya uğrayan askerin hafif yaraladığını belirten Cadot, bomba imha ekiplerinin olay yerine geldiğini, saldırganın çantalarında herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

Cadot, saldırı girişimi ile ilgili olarak Paris Savcılığı'nın soruşturma başlattığını kaydetti.

"AÇIKÇA TERÖR NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Başbakan Bernard Cazeneuve ise yaptığı açıklamada, "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor." dedi.

Saldırı dolayısıyla müzeye giriş ve çıkışlar ile müzenin yanındaki metro istasyonu kapatıldı. Müzenin etrafı ise güvenlik çemberine alındı.

Bölgede ayrıca olayla irtibatlı olduğu düşünülen bir başka kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağan üstü hal ilan edilmişti.

14 Temmuz 2016'da Nice’de düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırsının ardından olağan üstü hal uygulaması ülkenin bu yıl yapacağı seçimlerin sonuna kadar uzatılmıştı.