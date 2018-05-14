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Loreena Mckennitt\'ten Yeni Albüm

İstanbul, 14 Mayıs 18 : Kanadalı vokalist, arpist ve piyanist Loreena McKennitt, 12 yıl aradan sonra

Loreena Mckennitt\'ten Yeni Albüm

İstanbul, 14 Mayıs 18 : Kanadalı vokalist, arpist ve piyanist Loreena McKennitt, 12 yıl aradan sonra

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:09
Loreena Mckennitt\'ten Yeni Albüm

İstanbul, 14 Mayıs 18 : Kanadalı vokalist, arpist ve piyanist Loreena McKennitt, 12 yıl aradan sonra "Lost Souls" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ilk albümünü 2006 yılında "An Ancient Muse" adıyla çıkaran McKennitt, yeni şarkılardan oluşan "Lost Souls" başlıklı albümünde nyckelharpa, ud, kanun, askeri bando, flamenko gitar gibi enstrümanların müzikal sesleri ile Hint-Avrupa kökenli kavimlerin müziklerini harmanlayarak dinleyicilerin beğenisine sunuyor.
CD, vinyl ve dijital mecrada sunulacak yeni albümde, aralarında "Spanish Guitars and Night Plazas", "A Hundred Wishes", "Ages Past, Ages Hence" ve "The Ballad of the Fox Hunter"ın bulunduğu toplam 9 eser yer alıyor.
Albümde vokallerinin dışında, kendisinin de piyano, klavye, akordeon ve arp çaldığı McKennit, 30 yıldır devam eden müzik kariyerinde, dünyada 14 milyondan fazla albüm sattı.
McKennit, 15 farklı ülkede altın, platin ve multi-platin satış ödülleri alarak, iki kez Grammy Ödülleri\'ne aday oldu.
Sanatçı, aynı zamanda 2 kez Kanada\'nın önemli müzik ödüllerinden biri olan "Juno"ya da değer görüldü.
Billboard Uluslararası Başarı Ödülü\'ne de layık görülen McKennit, 1985\'te kurduğu bağımsız plak şirketi "Quinlan Road" ile müzik endüstrisinde başarılı bir iş kadını unvanı kazandı.
(AA/ÖZ/HA)
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