Londra'daki Hava Ulaşımı Teknik Arıza Nedeniyle Durdu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın hava sahası, bilgisayar sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle kapatıldı.

Uçuş güvenliği kuruluşu Eurocontrol'un internet sitesinden yapılan açıklamada, uçuş verilerine ait bilgisayar sunucusunda yaşanan aksaklık nedeniyle Londra'daki hava sahasının yerel saatle 19.00'a (TSİ 21.00) kadar kapatıldığı bildirildi.

İngiliz hava trafiği kontrol kuruluşu Nats de hava sahasının kapatıldığını doğrulayarak, sorunun Hampshire'da bulunan Swanwick kontrol merkezindeki teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Mühendislerin teknik sorunun çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ülkenin en işlek havalimanı Heathrow, uçuşlarda aksamalar yaşandığını ve başkente gelen uçakların geri çevrilebileceğini bildirdi. Başkent Londra yakınlarındaki Gatwick ve Stansted havaalanlarında da aksamalar olduğu kaydedildi.