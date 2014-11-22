Londra'da Patlama: 14 Yaralı

BİR OTELDE GAZ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANDIĞI SANILAN PATLAMADA 14 KİŞİ

YARALANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da beş yıldızlı bir otelde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen patlama sonucu 14 kişi yaralandı.

Londra'nın Marylebone semtinde bulunan Hyatt Regency Churchill Oteli'ndeki patlamanın dün gece yarısı otelin bodrum katında bulunan mutfakta meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık 500 kişinin konakladığı 400 odalı otelden yapılan açıklamada, hiçbir konuğun zarar görmediği ancak 14 çalışanın hafif yaralandığı bildirildi.

Londra itfaiye birimi, patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini ve patlama sonucu otelde maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Otelde kalanlar çevredeki diğer otellere yerleştirilirken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.