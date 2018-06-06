banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96658
ALTIN
190.059
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1085
EURO
5.3631
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
banner282

Londra’da otel yangını

Londra’da otel yangını

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:43
Londra’da otel yangını

12 KATLI OTELDE ÇIKAN YANGINA, 100’ÜN ÜZERİNDE İTFAİYE EKİBİ, 15 YANGIN SÖNDÜRME ARACIYLA MÜDAHALE EDİYOR

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı.
Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 
Yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında 12 katlı otelde çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye ekibi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

banner277
Bölgedeki Sloane Caddesi ve Grosvenor Place araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 19:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak’ta Genel Seçim Şaibesi
Irak’ta Genel Seçim Şaibesi
Kırgızistan eski Enerji Bakanı Artıkbayev’e gözaltına altı kararı
Kırgızistan eski Enerji Bakanı Artıkbayev’e gözaltına altı kararı
Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolar
Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolar
Kazakistan'da Soyuz Ms-09 Kapsülü Uzaya Fırlatıldı
Kazakistan'da Soyuz Ms-09 Kapsülü Uzaya Fırlatıldı
Ikby Hükümet Sözcüsünden Pkk Açıklaması
Ikby Hükümet Sözcüsünden Pkk Açıklaması
Huawei Facebook'tan Kullanıcı Verileri Topladığı İddiasını Reddetti
Huawei Facebook'tan Kullanıcı Verileri Topladığı İddiasını Reddetti
Ürdün'de Göstericiler Meclisin Feshini Talep Ediyor
Ürdün'de Göstericiler Meclisin Feshini Talep Ediyor
Fransızların Yüzde 37'si Macron'un Siyasetini Doğru Bulmuyor
Fransızların Yüzde 37'si Macron'un Siyasetini Doğru Bulmuyor
Bosna Hersek sığınmacılara karşı sınır denetimini güçlendirecek
Bosna Hersek sığınmacılara karşı sınır denetimini güçlendirecek
Trump-kim Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Trump-kim Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim