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Londra’da otel yangını

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Yangın büyük uğraş sonucu söndürüldü.

Londra’da otel yangını

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Yangın büyük uğraş sonucu söndürüldü.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:22
Londra’da otel yangını

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Yangın büyük uğraş sonucu söndürüldü.

Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı 12 katlı Mandarin Oriental otelinde dün yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye görevlisi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, yangının otelin çatı katında başladığını ifade etti. Otelden yapılan açıklamada, kısa sürede tahliye edilen müşterilerin yakındaki bir başka otele yerleştirildiği kaydedildi.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatıldı. Londra ambulans servisinden yapılan açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

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Londra’ya gelen yabancı devlet adamlarını ve sinema ile müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlamasıyla bilinen lüks otelin, yaklaşık 185 milyon sterline mal olduğu tahmin edilen restorasyonu geçen ay tamamlanmıştı.

Otelin bulunduğu tarihi bina 1899 yılında da büyük bir yangın geçirmiş, binanın en üst üç katı ve çatısı tamamen yanmıştı.

1902 yılında Hyde Park adıyla yeniden açılan otel 1996 yılında Mandarin Oriental Grubu tarafından satın alınmıştı.

Otel, 2011 yılında Prens William ve eşi Kate Middleton’ın düğünü öncesinde Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin katıldığı bir davete de ev sahipliği yapmıştı. ​

Kentte geçen yıl haziran ayında Grenfell Tower adlı 24 katlı bir sosyal konutta çıkan yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının, binanın yenilenen dış cephe kaplamasında kullanılan malzeme yüzünden hızla yayıldığı açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 11:37
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