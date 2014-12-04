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Londra'da Afganistan Konferansı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Afganistan'ın geleceğinin tartışıldığı uluslararası konferans yapılıyor.

Londra'da Afganistan Konferansı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Afganistan'ın geleceğinin tartışıldığı uluslararası konferans yapılıyor.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:37
Londra'da Afganistan Konferansı
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 İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Afganistan'ın geleceğinin tartışıldığı uluslararası konferans yapılıyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron ev sahipliği yaptığı konferansa, aralarında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de bulunduğu 50'den fazla ülkeden üst düzey yetkili katılırken, Türkiye'yi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temsil ediyor.

Batılı askeri güçlerin bu ay sonu itibariyle Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası ülkenin geleceğinin masaya yatırıldığı konferansta, son dönemde Taliban'ın ülkedeki saldırılarını artırması da görüşülüyor.

Afganistan'da faaliyetlerde bulunan yardım kuruluşları, uluslararası toplumu ülkeye uzun vadede verilecek maddi destekle ilgili taahhütlerde bulunmaya çağırarak, aksi halde Afganistan'ın kaosa sürüklenebileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkesine barış getireceği sözü veren Afganistan'ın yeni Devlet Başkanı Gani'nin konferansta, 2015-24 döneminin ülkesi için "dönüşüm yılları" olacağını ve Batılı askeri güçlerin ülkeden çekilmesinin maddi desteğin son bulacağı anlamına gelmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Batılı askeri güçler bu ay sonunda Afganistan'dan çekilecek ancak ülkede asker ve polisi eğitmek için 12 bin NATO askeri bulunacak. ABD öncülüğündeki ayrı bir askeri güç de Afgan askerlerinin Taliban'a karşı yürüttükleri operasyonlara destek verecek.

Anahtar Kelimeler:
Londrada Afganistan KonferansıKıbrıs Manşet
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