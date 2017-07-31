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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Londra Yüksek Mahkemesi, Eski Başbakan Blair’in Irak’ın İşgalindeki Rolü Dolayısıyla Yargılanmasının Önünü Açabilecek Davayı Reddetti

İngiltere’de Londra Yüksek Mahkemesi, eski başbakanlardan Tony Blair’in Irak’ın işgalindeki rolü dolayısıyla yargılanmasının önünü açabilecek davayı reddetti.

Londra Yüksek Mahkemesi, Eski Başbakan Blair'in Irak'ın İşgalindeki Rolü Dolayısıyla Yargılanmasının Önünü Açabilecek Davayı Reddetti
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Londra, 31 Temmuz 17 (.): İngiltere’de Londra Yüksek Mahkemesi, eski başbakanlardan Tony Blair’in Irak’ın işgalindeki rolü dolayısıyla yargılanmasının önünü açabilecek davayı reddetti.

Iraklı eski general Abdul Vahid el-Rabbat’ın Blair’ın Irak’ın 2003 yılındaki işgalinde “saldırı suçu” işlediği iddiasıyla yargılanmasını sağlayabilecek davası Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Rabbat, Yüksek Mahkemeden İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın İngiltere'de "saldırı suçu" diye bir suç tanımı bulunmadığı yönünde 2006'da aldığı kararın Anayasa Mahkemesine taşınması için izin talep ediyordu.

Yüksek Mahkeme aldığı kararla Rabbat'ın talebinin Anayasa Mahkemesine taşınmasının önünü kapattı.

Rabbat'ın gözden geçirilmesini istediği Lordlar Kamarası kararı, Blair ile dönemin Dışişleri Bakanı Jack Straw ve dönemin Başsavcısı Lord Goldsmith’in Irak'ın işgalinde "saldırı suçu" işledikleri iddiasıyla yargılanmasının önünde engel teşkil ediyor.

Rabbat'ın, Blair ve diğer iki yetkili hakkında "saldırı suçu" işlemekten soruşturma açılabilmesi yönünde mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmişti.

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında 10 yıl başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

Geçen yıl açıklanan Chilcot Raporu, Blair'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu. Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili olarak da İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003’te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak harekatında en az 100 bin Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

(AA/UG/GUR)

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