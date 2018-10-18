Londra’nın Sembolerinden Siyah Taksiler, Gelecek Yıl Parislileri Taşıyacak

Paris, 18 Ekim 18 : Londra\'nın ikonik siyah taksileri gelecek yıldan itibaren Paris sokaklarında dolaşacak.

Çinli Geely firmasının satın aldığı London Electric Vehicle Company, ünlü taksi modelinin küresel alanda yayılması projesine Fransa\'nın başkenti Paris ile devam ediyor.

Firma, Londra ile özdeşleşmiş taksilerin elektrikli versiyonlarının 2019 yılının ilk yarısından itibaren Parislileri taşımaya başlayacağını duyurdu.

Çinli Geely firması, ünlü siyah taksileri Londra dışında da kullanma stratejisine, 2017 yılında araçların elektrikli versiyonlarının Hollanda\'nın başkenti Amsterdam\'da kullanılması için anlaşmaya vararak atmıştı.

Firma, ikonik taksilerin yaygınlaşması için yeni hedeflerini Oslo, Berlin ve Hamburg olarak belirledi.

(EURONEWS/FG)