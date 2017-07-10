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10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:46

Londra'da 24 Katlı Binadaki Yangında 55 Kişi Sağ Kurtuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay 24 katlı binada çıkan yangından 55 kişinin sağ kurtulduğu açıklandı.

Londra'da 24 Katlı Binadaki Yangında 55 Kişi Sağ Kurtuldu
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Londra, 10 Temmuz 17 : İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay 24 katlı binada çıkan yangından 55 kişinin sağ kurtulduğu açıklandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yetkililerin araştırmaları sonucunda yangının yaşandığı gece binada 350 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Polis, 350 kişiden 14'ünün de yangın sırasında dairelerinde olmadığını 255'inin de yangından sağ kurtulduğunu aktarırken, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere halen 80 kişinin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü anımsattı.

Yangının büyüklüğü dolayısıyla operasyonun zorlu geçtiğini bildiren İngiliz polisi, binadaki cesetlerden 32'sinin kimliklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yangından yaklaşık 10 kişinin daha sağ çıktığını ancak halen kendilerini yetkililere tanıtmadıklarını öne sürüyor.

İngiliz polisi, daha önceden yaptığı açıklamada binadaki incelemelerin ve kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmişti.

Londra'nın batısındaki Kensington ilçesinde 14 Haziran gecesi belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında çok sayıda kişi evini kaybetmişti.

Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, kamuoyundan özür dilemişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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