Londra Türk Radyosu Kapanıyor.

Londra’da 1990 yılından beri yayınlarını sürdüren “Londra Türk Radyosu”nun, ekonomik zorluklar yüzünden yayınlarına 18 Ekim’de son vereceği belirtildi.

Londra Toplumcu Dayanışma Derneği adına Duygu Amber, radyonun sahibi Erkan Pastırmacıoğlu’nun dernek üyelerine ve Londra’daki Türk halkına yaptığı açıklamada, radyonun ekonomik zorluklar

yüzünden yayınlarına son vereceğini söylediğini bildirdi ve bu açıklamanın herkesi çok üzdüğünü kaydetti.

1990 yılında gece yarısı 1 saatlik yayınlarla faaliyete geçen radyo, 1994’ten beri 24 saatlik yayın hakkı kazanmıştı. İngiltere’de yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslı Türklerin büyük ilgi gösterdiği yayınları bulunan

Londra Türk Radyosu, birçok kez KKTC’den giden siyasileri de canlı yayınlarına konuk etmişti.

Erkan Pastırmacıoğlu’nun, korsan radyolar yüzünden reklam bulmakta zorlandıklarını ve batma noktasına geldiklerini söylediği belirtilirken, son dönemde çalışanlarını ödeyemez duruma gelen Londra

Türk Radyosu’nun 18 Ekim’e kadar yayınlarını sürdüreceği, sonrasının belirsiz olduğu kaydedildi.