Londra Sokaklarında KKTC Turizmi Tanıtılıyor

İngiltere’nin geleneksel siyah taksileri, 1 yıl boyunca Londra sokaklarında KKTC turizmini tanıtacak.

Kuzey Kıbrıs posterleriyle kaplı 105 adet “black cab” (taksi), ayrıca, Londra’nın belirli caddelerinde, belirlenen sürelerle konvoylar halinde geçiş yapacak.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın İngiltere’deki halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürüten profesyonel şirketle Bakanlığa bağlı İngiltere Turizm Ofisi’nin takip ettiği tanıtım faaliyetleri çerçevesinde

yapılan anlaşmaya göre, söz konusu taksiler 1 Kasım’dan başlamak üzere 13 ay boyunca KKTC turizminin tekerlekli reklam panosu görevi yapacak.

KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yer aldığı posterlerde ayrıca bu yılın sloganı “Simply North Cyprus – Simply Beautiful, Uniquely Mediterranean North Cyprus” mesajı da yer alıyor.

Siyah taksiler fuarın açılışı nedeniyle bugün fuar bölgesinde konvoy oluşturacak.