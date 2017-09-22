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22 Eylül 2017 Cuma 06:38

Londra Metrosundaki Bombalı Saldırı

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta Londra metrosunda düzenlenen bombalı terör saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan ve basının Suriyeli mülteci olduğunu öne sürdüğü 21 yaşındaki şüphelinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Londra Metrosundaki Bombalı Saldırı
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SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ MÜLTECİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN 21 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta Londra metrosunda düzenlenen bombalı terör saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan ve basının Suriyeli mülteci olduğunu öne sürdüğü 21 yaşındaki şüphelinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak cumartesi günü kentin batısındaki Hounslow'da gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ülke basınında, şüphelinin "Yahya Faruk" adlı Suriyeli bir mülteci olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Şüphelinin, saldırının ardından Dover limanında gözaltına alınan 18 yaşındaki bir diğer şüpheliyle aynı İngiliz ailenin yanında yetiştiği iddia edilmişti.

Bu gelişmeyle metro saldırısı kapsamında gözaltında tutulanların sayısı 5’e düştü.

Son olarak bugün Londra'nın güneyindeki ThorntonHeath'te 17 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Londra’nın batısındaki ParsonsGreen istasyonunda cuma günü yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) metro vagonuna bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

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