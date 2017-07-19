Londra'daki İnşaat Alanında Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu.

Londra'nın merkezindeki Borough Pazarı yakınında bulunan bin 600 yıllık mezarın dönemin soylu ve zengin bir ailesinin üyesine ait olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz uzmanlar, yerin birkaç metre altında olan mezarın, 18. yüzyılda hırsızlar tarafından yağmalandığını belirterek lahdin kapağının yana kaydırılmış ve üstü açık halde bulunduğunu aktardı.

Konut inşaası çerçevesinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan mezar, incelenmek üzere Londra Müzesinin arşivine kaldırıldı.

Müze yetkilileri, arkeologlar için değeri çok yüksek olduğu belirtilen lahdin içinden çıkan kemikleri ve toprağı inceleyerek döneme ilişkin bilgiler edinmek üzere çalışmalar yapacak.