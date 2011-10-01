Londra 'da rekor sıcaklık.

Yağmurlu ve serin havasıyla bilinen İngiltere'nin başkenti Londra'da rekor sıcaklıklar yaşanıyor.

Londra'da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri benzer sıcaklığın 1985 yılı Ekim ayından bu yana hissedilmediğine dikkati çekiyor.

Sıcak havanın da etkisiyle başkentteki parkları dolduran çok sayıda kişi, güneşin tadını çimlerde ve şezlonglarda yatarak çıkarıyor.

Parklardaki göletlerde ve havuzlarda yüzen İngilizler ve turistlerin yanı sıra, çocuklar ve hayvanlar da havuzlarda serinleyerek iyi vakit geçiriyor.

Londra'da hafta sonunun sıcak geçmesi, gelecek haftanın ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerine, ortalama 15 dereceye düşmesi bekleniyor.

İngiltere'de bu yıl yaz ayları ortalama 14 derece sıcaklıkta, mevsim normallerinin altında geçmişti.