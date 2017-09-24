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24 Eylül 2017 Pazar 10:21

Londra'da Asitli Saldırı

Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

Londra'da Asitli Saldırı
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ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ 15 YAŞINDA BİR GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

Birleşik Krallık polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusunda Stratford'da yer alan Westfield alışveriş merkezinde bir grubun çevreye asit sıktığı belirtilerek, saldırıdan altı kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan üç kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan, saldırıyla ilgili 15 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.

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