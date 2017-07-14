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14 Temmuz 2017 Cuma 10:50

Londra'da Art Arda 5 Asitli Saldırı Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda 90 dakika içinde 5 asitli saldırı düzenlendi.

Londra'da Art Arda 5 Asitli Saldırı Düzenlendi
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MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGAN, TRAFİKTEKİ DİĞER MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE ASİT ATTI - POLİS, SALDIRIYLA BAĞLANTISI OLDUĞU SANILAN BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

 İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda 90 dakika içinde 5 asitli saldırı düzenlendi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, dün gece 2 motosikletli saldırganın, trafikte bekleyen diğer motosiklet sürücülerine asit attığı ve bazılarının araçlarını çaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılardan ilkinin dün yerel saatle 22.25'de Hackney bölgesinde, sonuncusunun ise 23.37'de Clapton'da yaşandığı kaydedildi.

Yüzlerine asit atılan 5 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi.

Saldırılarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 16 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını ve şüphelinin sorgusuna doğu Londra'daki bir polis karakolunda devam edildiğini açıklayan polis, görgü tanıklarının veya saldırılara ilişkin elinde görsel kayıt bulunanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

ASİTLİ SALDIRILARDA ARTIŞ

Son yıllarda Londra'da asitli saldırılar, dikkati çekici şekilde artıyor.
Emniyet verilerine göre, başkentte 2015'te 261 asitli saldırı düzenlenirken bu sayı geçen yıl 458'e yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 120 asitli saldırı yaşandı.

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