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Loch Ness Canavarı'nın Sırrı Çözüldü Mü?

Loch Ness Canavarı'nın yakın zamanda birçok insan tarafından görüldüğünün iddia edilmesi uzmanları şaşırttı.

Loch Ness Canavarı'nın Sırrı Çözüldü Mü?

Loch Ness Canavarı'nın yakın zamanda birçok insan tarafından görüldüğünün iddia edilmesi uzmanları şaşırttı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 17:29
Loch Ness Canavarı'nın Sırrı Çözüldü Mü?
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Loch Ness Canavarı'nın Sırrı Çözüldü Mü?
1933'ten bu yana var olup olmadığı tartışılan Loch Ness Canavarı'nın yakın zamanda birçok insan tarafından görüldüğünün iddia edilmesi uzmanları şaşırttı.

İskoçya’daki Loch Ness Gölü’nde yaşadığı iddia edilen Loch Ness Canavarı, uzmanlar arasında yeniden gündeme geldi. Bölgede yaşayan birçok kişi, dünyanın en yaygın efsaneleri arasında sayılan canavarı gördüklerini açıkladı.

Independent’ın haberine göre, son 18 ay boyunca “kanıtlanmış” bir şekilde görülmeyen deniz canlısının yeniden “belirmesi” hakkında öne sürülen teorilerden bir tanesi, görülenin canavar değil de odunlar olduğu yönünde. Açıklamayı yapan Woodland Vakfı, “Her yıl özellikle sonbahar sonlarında ve bahar aylarında Loch Ness’e, iki farklı dereden yüksek miktarda çevrede kesilen odunlar ulaşıyor. Bu da canavarın uzun boynu olarak algılanan şeyin aslında odun olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

2006’da Loch Ness Canavarı’nın, “Bölgedeki sirklerle beraber gelen filler” olduğu yönünde bir iddia ortaya atılmıştı.
 

Son Güncelleme: 22.11.2014 17:32
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1933ten Bu Yana Var Olup Olmadığı Tartışılan Loch Ness Canavarının Yakın Zamanda Birçok Insan Tarafından Görüldüğünün Iddia Edilmesi Uzmanları şaşırttı.
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