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Liverpool\'un Yıldızı Muhammed Salah\'ın Mısır\'dakı Heykeli Tartışma Yarattı

Kahire, 5 Kasım 18 : İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool\'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah\'ın ülkesi Mısır\'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Liverpool\'un Yıldızı Muhammed Salah\'ın Mısır\'dakı Heykeli Tartışma Yarattı

Kahire, 5 Kasım 18 : İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool\'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah\'ın ülkesi Mısır\'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:38
Liverpool\'un Yıldızı Muhammed Salah\'ın Mısır\'dakı Heykeli Tartışma Yarattı

Kahire, 5 Kasım 18 : İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool\'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah\'ın ülkesi Mısır\'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu\'nda sergilenmeye başlanan heykelin Salah\'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv\'a benzediği öne sürdü.

Salah\'ın gol attıktan sonraki sevinme hareketini yansıtan heykelin sergilendiği merkezi,  Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi dahil binlerce kişi ziyaret etti.

26 yaşındaki Salah geçen sezon, 5 senelik sözleşme imzaladığı Liverpool\'daki ilk yılında 36 maçta 32 gol atmıştı.

 (BBC/FG)

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