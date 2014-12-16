Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Lise Öğrencisinin Müthiş Serveti

ABD’de 17 yaşındaki Mohammed İslam isimli lise öğrencisi inanılmaz bir kazanç elde etti. Hem de okuldaki teneffüs aralarında ve sadece oturarak.

Lise Öğrencisinin Müthiş Serveti

ABD’de 17 yaşındaki Mohammed İslam isimli lise öğrencisi inanılmaz bir kazanç elde etti. Hem de okuldaki teneffüs aralarında ve sadece oturarak.

16 Aralık 2014 Salı 09:13
Lise Öğrencisinin Müthiş Serveti
banner238
 New York'ta Stuyvesant Lisesi’nde okuyan Mohammed İslam ders aralarında borsada hisse senetleri alıp satarak 72 milyon dolar yaklaşık 165 milyon Türk Lirası kazandı. 19 yaşındaki genç borsayla henüz 9 yaşındayken ilgilenmeye başlamış. Kazandığı paralarla arkadaşlarını şehrin lüks lokantalarında yemeğe götüren İslam kendine lüks bir Otomobil de almış. Ancak henüz bir ehliyeti olmadığı için aracı kullanamıyor. Manhattan’da lüks bir de apartman dairesi olan genç ailesi izin vermediği için henüz dairede yaşamıyor. Babasının artık çalışmadığını ve ailenin ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlatan Mohammed İslam servetini 1 milyar dolara çıkarmak istiyor.

Son Güncelleme: 16.12.2014 09:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim