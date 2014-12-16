Lise Öğrencisinin Müthiş Serveti

ABD’de 17 yaşındaki Mohammed İslam isimli lise öğrencisi inanılmaz bir kazanç elde etti. Hem de okuldaki teneffüs aralarında ve sadece oturarak.

New York'ta Stuyvesant Lisesi’nde okuyan Mohammed İslam ders aralarında borsada hisse senetleri alıp satarak 72 milyon dolar yaklaşık 165 milyon Türk Lirası kazandı. 19 yaşındaki genç borsayla henüz 9 yaşındayken ilgilenmeye başlamış. Kazandığı paralarla arkadaşlarını şehrin lüks lokantalarında yemeğe götüren İslam kendine lüks bir Otomobil de almış. Ancak henüz bir ehliyeti olmadığı için aracı kullanamıyor. Manhattan’da lüks bir de apartman dairesi olan genç ailesi izin vermediği için henüz dairede yaşamıyor. Babasının artık çalışmadığını ve ailenin ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlatan Mohammed İslam servetini 1 milyar dolara çıkarmak istiyor.



