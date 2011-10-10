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Limon deyip geçme!

Deyişi hepimiz biliyoruz; hayat sana ekşi limonlar sunarsa, şeker at limonata yap...

Limon deyip geçme!

Deyişi hepimiz biliyoruz; hayat sana ekşi limonlar sunarsa, şeker at limonata yap...

10 Ekim 2011 Pazartesi 16:17
Limon deyip geçme!
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Deyişi hepimiz biliyoruz; hayat sana ekşi limonlar sunarsa, şeker at limonata yap.

Ama bu meyve sanıldığından çok daha fazlasını vaat ediyor.

Ortaçağ kaşifleri, tarih içinde sürekli büyüyen bir şekilde, iskorbüt hastalığından korunmak için limondan faydalandı. Viktorya döneminde yaşayanlar ise bir statü sembolü olarak evlerinde yetiştirdi. Sarı meyveler aynı zamanda eski insanlar tarafından çeşitli zehirlere karşı bir panzehir, bir ilaç olarak ve böceklere karşı da kullanılıyordu.

Sağlık için uygulamalar

Boğaz ağrısı: Balla karıştırılan limon, şurup yerine, boğaz ağrınızı kısa dönem geçirebilecek doğal bir yöntem. Bir bardak sıcak suyun içine limon suyu ve bal karıştırın ve yudumlamadan önce biraz ılınmasını bekleyin. Mayo Clinic’e göre bal boğazı sarıp yumuşatıyor, limon ise mukusları gideriyor.

Sivilceler: Limonun içindeki sitrik asit akne problemlerini yenmeye yardımcı oluyor The Lemon Juice Diet’i yazan Theresa Cheung’a göre. Limon suyunu yine ballı su ile karıştırıp sorunlu bölgeye sürmeli ve durulamadan önce en az yarım saat beklenmelisiniz, her gün günde 2 kez.

Yorgunluk: Öğleden sonraları enerji kaybı mı hissediyorsunuz? Experimental Biology and Medicine’da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Yani gün içinde bileklerinize birkaç damla damlatmak ve hafifçe ovmak çok iyi gelebilir.

Nezle ve gripler: Çaya ya da sıcak suya limon sıkmak ve onu içmek, gösterişli paketlerde satılan vitaminlerin sağlayacağı ekstra vitamin görevini görecektir. İşin numarası, doğru zamanda başlamak, Mayo Clinic’e göre hastalanacağınızı anladığınız an bu küre başlamalısınız. Öyleyse o suyun içine biraz daha bağışıklık sistemi destekleyici limon sıkın!

Böcek ısırıkları: Arı iğnesi ya da sivrisinek ısırığından mı muzdaripsiniz? Bir çay kaşığı balla karıştırdığınız limon yağıyla ısırığın acısını dindirebilirsiniz.

Güzellik Tırnak lekeleri: Oje kullanan bayanların tırnakları genellikle bir süre sonra sararır, limon suyu ile ovulduğunda temiz ve taze tırnaklara kavuşmak mümkün.

Kokan eller: Ellerden bahsetmişken, yemek için kullanılan soğan ve sarımsak kokuları ele siner, ellerinizi limonla ovmak bu sorunu da çözecektir.

Sert dirsek ve topuklar: Limon suyu ve sıcak su ile ovulan dirsek ve topukları duruladıktan sonra kullanacağınız nemlendirici ile harika sonuçlar alacaksınız.

Kötü nefes: Nefesinizin koktuğunu mu hissediyorsunuz? Ağzınızı limon suyu ile çalkalamanız dişinizdeki ve dilinizdeki bakterileri öldürecektir. Ama daha sonra ağzınızı normal su ile çalkalamayı unutmayın çünkü limondaki asit dişleriniz için zararlıdır.

Son Güncelleme: 10.10.2011 16:17
Anahtar Kelimeler:
KadınSağlıkGüzellikLimon
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