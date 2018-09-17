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Lima Grubu'nda “Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Red Bildirisi“ Çatlağı

ARJANTİN, BREZİLYA, GUATEMALA, KOSTA RİKA, MEKSİKA, HONDURAS, PARAGUAY, PERU, SANTA LUCİA VE ŞİLİ'NİN KATILDIĞI VE "VENEZUELA'YA YÖNELİK HERHANGİ BİR ASKERİ MÜDEHALENİN" REDDEDİLDİĞİ AÇIKLAMADA, GUYANA, KANADA, KOLOMBİYA İLE PANAMA'NIN İSİMLERİ YER ALMADI

Lima Grubu'nda “Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Red Bildirisi“ Çatlağı

ARJANTİN, BREZİLYA, GUATEMALA, KOSTA RİKA, MEKSİKA, HONDURAS, PARAGUAY, PERU, SANTA LUCİA VE ŞİLİ'NİN KATILDIĞI VE "VENEZUELA'YA YÖNELİK HERHANGİ BİR ASKERİ MÜDEHALENİN" REDDEDİLDİĞİ AÇIKLAMADA, GUYANA, KANADA, KOLOMBİYA İLE PANAMA'NIN İSİMLERİ YER ALMADI

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
Lima Grubu'nda “Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Red Bildirisi“ Çatlağı

ARJANTİN, BREZİLYA, GUATEMALA, KOSTA RİKA, MEKSİKA, HONDURAS, PARAGUAY, PERU, SANTA LUCİA VE ŞİLİ'NİN KATILDIĞI VE "VENEZUELA'YA YÖNELİK HERHANGİ BİR ASKERİ MÜDEHALENİN" REDDEDİLDİĞİ AÇIKLAMADA, GUYANA, KANADA, KOLOMBİYA İLE PANAMA'NIN İSİMLERİ YER ALMADI

KOLOMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GRUBUN DİĞER ÜYELERİ GİBİ KENDİLERİNİN DE ŞİDDETİ REDDETTİKLERİNİ FAKAT "BİLDİRİNİN TAMAMINDA MUTABAKAT SAĞLANMADIĞINI" AÇIKLADI

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi” reddettiği son bildirisinde Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama yer almadı. 

Peru Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından, siyasi ve ekonomik durum nedeniyle bölge ülkelerine göç vermeye devam eden Venezuela ile ilgili Lima Grubu adına yazılı açıklama yapıldı.

Venezuela’da başka ülkeler tarafından zor kullanma ihtimallerinden ya da ülkenin bu yönde tehdit edilmesinden endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi içeren söylem ve eylemleri reddettiği” vurgulandı. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zaferiyle neticelenen son seçimleri tanımadığını daha önce ilan eden Lima Grubu, bu açıklamada ayrıca bu ülkedeki “demokrasinin yeniden tesis edilmesi, ağır ekonomik, sosyal ve insani krizin hafifletilmesi için” çalışma iradelerinin sürdüğünü kaydetti. 

Venezuela’nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için alınacak inisiyatifleri teşvik edeceğini bildiren Lima Grubu, bu ülkenin hükümetine “insan hakları ihlallerine, siyasi tutuklamalara son vermesi ve güçler ayrılığı ilkesine saygı duyması” çağrısı yaptı.

Açıklamada, Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Honduras, Paraguay, Peru, Santa Lucia ve Şili’nin isimleri yer alırken Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama’nın isimlerinin bulunmayışı dikkati çekti. 

“BİLDİRİNİN TAMAMINDA MUTABIK DEĞİLİZ”

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, Lima Grubu ile aynı amaçların paylaşıldığı fakat “bildirinin tamamında mutabakat sağlanmadığı” için imzalanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kolombiya’nın da grubun diğer üyeleri gibi şiddeti reddettiğinin altı çizildi. 

Venezuela halkının, "şeffaf süreçler ve garantilerle düzenlenecek seçimlerle bir hükümet seçebilmesinin" önemine vurgu yapılan açıklamada, Kolombiya’nın bu hususta bütün diplomatik ve siyasi girişimlerde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 17.09.2018 12:21
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