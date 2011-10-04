Liderlerin görüşmesi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas arasındaki görüşme sona erdi.

Ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın resmi ikametgâhında gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmenin kısa sürmesinin nedeninin, görüşmeyle New York’taki zirve arası

izlenecek bazı yöntemlerin ele alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Liderlerin 30 ve 31 Ekim’de New York’ta görüşmeleri olduğunu hatırlatan Downer, liderlerin bir sonraki görüşmesinin Cuma günü olacağını ifade etti.

“Görüşmenin Rum tarafındaki siyasi krizden dolayı kısa sürdüğü” yönünde kendisine yöneltilen soruya karşılık Downer, başlıklardaki müzakerelerin tamamlanmasından dolayı, bugün, Ekim ayıyla ilgili

izlenecek yolun görüşüldüğünü, bu sebeple kısa bir görüşme yapıldığını anlattı. Downer, “liderlerin yeni yaklaşımlarıyla Cuma günü yine aynı yerde hazır olacaklarını” kaydetti.

Downer başka bir soruya karşılık, başlık başlık ele alınan konuların sona erdiğini ve Ekim içerisinde konuların hem daha bireysel hem de daha kolektif olarak yeniden ele alınmaya başlanacağını bildirdi.

Downer başka bir soruya karşılık, BM olarak Rum tarafındaki siyasi durumla ilgilenmediklerini, BM’nin her iki taraftaki siyasi gelişmelerin dışında olduğunu ve bu gibi konuların görüşmelerle alakası

olmadığını ifade etti.

DİKKATLERDEN KAÇMAYANLAR

Bu arada BM, yeni aldığı bir kararla, basın mensuplarının araçlarıyla görüşme bölgesine gelmesine izin verdi. Araçlar, motor ve bagajlar da dahil olmak üzere arandı.

Daha önce araçlar, müzakerelerin yapıldığı yerden yaklaşık 300 metre mesafedeki araç park yerinde tutuluyordu.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’ın görüşmeye gelişinde moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.