Liderler yarın yine bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler kapsamında yarın yeniden bir araya gelecek.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamada Lefkoşa’da ara bölgede yer alacak görüşme saat 10:00’da başlayacak.

Liderlerin, yarınki görüşme ile birlikte, toplam üç planlı görüşmeleri bulunuyor. Liderler, bu görüşmelerden sonra ay sonunda New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile üçlü görüşme

yapacak.