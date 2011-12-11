Liderler yarın biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum Lider Hristofyas, 5 Aralık Pazartesi günü yapılan son görüşmede mülkiyet ve dış ilişkiler konularını ele almıştı.



Liderlerin Özel Temsilciler ise, 8 Aralık Perşembe günü bir araya gelerek, dış ilişkiler konusunu görüşmüştü.



Eroğlu ve Hristofyas'ın, 22 - 24 Ocak'ta New York Greentree'de yapılması planlanan 5'inci üçlü zirve öncesi 9 Ocak'a kadar 3 planlı görüşmesi daha bulunuyor.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer ve diğer BM yetkilileri aracılığıyla taraflar arasındaki mekik diplomasisi de devam ediyor.