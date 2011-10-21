Liderler New York zirvesi görüşmeleri başladı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında, New York’ta ay sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapacakları üçlü görüşme öncesi son kez bir araya geldi.

Lefkoşa’da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin resmi ikametgahında yer alan görüşme saat 10:15’de başladı.

Görüşmede BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer de bulunuyor.

Liderler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’la, New York’ta 30 ve 31 Ekim’de yer alacak iki tam günlük toplantıda bir araya gelecek. Ban’ın her iki günde de görüşmelerin bir kısmında liderlerle birlikte olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un katılımıyla Cenevre'de 7 Temmuz’da yapılan son üçlü görüşmede temel anlaşmazlık konularında Ekim ayına kadar yoğunlaştırılmış müzakereler yapılması kararı çıkmıştı.

Ban, liderlere Ekim ayında New York’ta yapılacak yeni bir üçlü görüşmeye kadar aralarındaki farklılıkları aşmaları çağrısı yapmıştı.