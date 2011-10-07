LİDERLER GÖRÜŞMESİ BAŞLADI.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.
Ara bölgede saat 10.10’da başlayan görüşme BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın resmi ikametgâhında yapılıyor.
“AL - VER” BAŞLAYABİLİR
Ekim sonunda yapılacak üçlü zirveye hazırlık niteliği taşıyan görüşmede “al - ver” sürecinin başlaması bekleniyor.
Görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da yer alıyor.
Görüşme sonrasında Lisa Buttenheim’ın basına açıklama yapması bekleniyor.