Liderler bugün yönetimi görüştü. Cuma günü al-ver'e geçilecek

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde “al-ver”e Cuma günü başlamayı ümit ettiklerini, bugünkü görüşmede sadece yöntemi görüştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde “al-ver”e Cuma günü başlamayı ümit ettiklerini, bugünkü görüşmede sadece yöntemi görüştüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ile gerçekleştirdiği görüşmeden dönüşte yaptığı açıklamada, “al-ver”e geçme şeklinde planlanan bugünkü görüşmede sadece yöntemi görüştüklerini belirtti.

Eroğlu, “Al - ver nasıl olacak? Hangi koşullarda olacak? Cuma günü her iki taraf biraraya gelerek, al -ver’e başlayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti: “Bugün aslında karşılıklı ‘al - ver’in başlayacağı gündü, ama yöntemin nasıl olacağını konuştuk. Hristofyas’ın oldukça fazla sorunu ve sıkıntıları var.

İç siyaset oldukça hareketlendi”. Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugünkü görüşmenin kısa sürmesine de değinerek, “Görüşmelerin gidişatıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Görülmeler devam edecek. Ümit ederiz, Cuma günü karşılıklı al - ver’e başlarız” dedi.