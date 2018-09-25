Liderler BM Genel Kurulu’nda Konuşacak

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderleri, bugün BM Genel Kurulu’na seslenmeye başlayacak.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, dördüncü sırada konuşma yapacak.



İkinci sırada kürsüye çıkacak ABD Başkanı Donald Trump'ın Genel Kurul konuşması ve görüşmeleri ise, yatırımcılar tarafından da yakından takip edilecek. ABD-Çin ticaret savaşında atılan son adımların ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İran yaptırımları ile ilgili açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.



ERDOĞAN İKİLİ TEMASLARI ÇERÇEVESİNDE ÇİPRAS’LA DA GÖRÜŞECEK

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında BM Genel Kuruluna hitap edecek olan Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili temaslarda da bulunacak. Erdoğan, Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri ile ayrı ayrı biraraya gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme yapması planlanmıyor. Ancak bugün BM’nin öğle yemeğine katılacak iki liderin, ayaküstü kısa bir görüşme yapabileceği kaydediliyor.

