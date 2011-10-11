Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Libyalı Yetkili:'Kaddafi güneydeki çöl bölgesinde saklanıyor''.

Kaddafi'nin Cezayir sınırı yakınında saklandığı, bölgedeki Tuaregler tarafından korunduğu iddia ediliyor.

Libyalı Yetkili:'Kaddafi güneydeki çöl bölgesinde saklanıyor''.

Kaddafi'nin Cezayir sınırı yakınında saklandığı, bölgedeki Tuaregler tarafından korunduğu iddia ediliyor.

11 Ekim 2011 Salı 10:00
Libyalı Yetkili:'Kaddafi güneydeki çöl bölgesinde saklanıyor''.
banner238

Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) bir yetkili, firari lider Muammer Kaddafi'nin ülkenin güneybatısındaki çöl bölgesinde saklandığını söyledi.

Ulusal Geçiş Konseyi'nde etnik grup Tuaregleri temsil eden Musa el Koni Trablus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Nijer ve Cezayir sınırları yakınında, çölde saklandığına inandığını kaydetti.

Kaddafi rejiminin, coğrafi olarak saklanmaya uygun olan bu bölgeyi daha önce de kullandığını belirten Koni, Kaddafi'nin Nijer hükümeti ile de sıkı bağları olduğuna ve sınırdan istediği gibi geçip ülkeye

dönebiliyor olabileceğine dikkati çekti. Kaddafi'nin oğlu el Saadi, Nijer'de ev hapsinde tutuluyor.

Muammer Kaddafi'nin Cezayir sınırı yakınında saklandığı, bölgedeki Tuaregler tarafından korunduğu iddia edilmişti.

UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil hafta sonu yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin hala ülkede olup olmadığıyla ya da yeriyle ilgili doğrulanmış bilgi olmadığını kaydetmişti.

Son Güncelleme: 11.10.2011 10:00
Anahtar Kelimeler:
CezayirLibyaKaddafiçöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim