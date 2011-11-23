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Libya'da Geçici Hükümet Kuruldu

Ülkede parlamento seçimlerinin gelecek haziran ayı sonunda düzenlenmesi planlanıyor

Libya'da Geçici Hükümet Kuruldu

Ülkede parlamento seçimlerinin gelecek haziran ayı sonunda düzenlenmesi planlanıyor

23 Kasım 2011 Çarşamba 09:36
Libya'da Geçici Hükümet Kuruldu
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Libya'da geçici olarak başbakanlığa getirilen Abdürrahim el Kib, anayasayı hazırlamak ve ülkeyi demokratik seçimlere götürmekle görevli geçici hükümeti kurduğunu açıkladı.

Ülkede parlamento seçimlerinin gelecek haziran ayı sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

Buna göre, savunma bakanlığına geçen cumartesi günü Seyfülislam Kaddafi'yi yakalayan Zintanlı askerlerin komutanı Usame El Cuveyli getiriliyor.

Uluslararası basında Zintanlı askerlerle geçici hükümet arasında pazarlıklar yapıldığı, kabinede kimi görevlerin kendilerine verilmesi karşılığında Seyfülislam Kaddafi'yi teslim edecekleri yolunda kimi haberler yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı ise, ekim ayında Misrata'da faaliyet gösteren ve Muammer Kaddafi'yi yakalayan savaşçıların liderlerinden Fevzi Abdelal'ın oldu.

Kabinede petrol bakanlığına İtalyan petrol devi ENI'nin eski yönetim kurulu başkanı Abdürrahim Binyizze, dışişleri bakanlığına Aşur Bin Hayyal, maliye bakanlığına Hasan Ziglam ve adalet bakanlığına Ali Ahmed Aşur getirildi.

Bu arada öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın nerede yargılanacağı konusunda da tartışmalar sürüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, önceki saatlerde yaptığı açıklamada, Libya'nın Seyfülislam Kaddafi'yi kendi topraklarında yargılayabileceğini ama mahkemenin yargıçlarının müdahil olması gerektiğini söylemişti.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Zintan'da tutulan Seyfülislam Kaddafi'yi ziyaret etti.

Seyfülislam Kaddafi, insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor.

Kızılhaç sözcüsü Seyfülislam Kaddafi'nin sağlık durumunun iyi göründüğünü söyledi, ancak ayrıntıya girmedi.

Son Güncelleme: 23.11.2011 09:36
Anahtar Kelimeler:
ANAYASALibyaHükümetParlamento
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