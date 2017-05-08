Libya'dan 5 Ülkenin Vatandaşlarına Yasak

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Pasaport, Vatandaşlık ve Yabancı İşleri Birimi, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, söz konusu 5 ülkenin vatandaşlarının Mitiga Havaalanı'ndan ülkeye girişinin durdurulduğunu bildirdi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.