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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Libya'dan 5 Ülkenin Vatandaşlarına Yasak

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Fas, Mısır, Suriye, Sudan ve Bangladeş vatandaşlarının başkent Trablus'taki Mitiga Havaalanı'ndan ülkeye girişini yasakladığı belirtildi.

Libya'dan 5 Ülkenin Vatandaşlarına Yasak
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FAS, MISIR, SURİYE, SUDAN VE BANGLADEŞ VATANDAŞLARININ TRABLUS'TAKİ MİTİGA HAVAALANI'NDAN LİBYA'YA GİRİŞİ DURDURULDU

Trablus, 8 Mayıs 17 : Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Fas, Mısır, Suriye, Sudan ve Bangladeş vatandaşlarının başkent Trablus'taki Mitiga Havaalanı'ndan ülkeye girişini yasakladığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Pasaport, Vatandaşlık ve Yabancı İşleri Birimi, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, söz konusu 5 ülkenin vatandaşlarının Mitiga Havaalanı'ndan ülkeye girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Yasaklamanın sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA/AK/GUR)

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