Libya\'da Yüksek Seçim Kuruluna Saldırı: 5 Ölü





Trablus, 2 Mayıs 18 (.): Libya\'nın başkenti Trablus\'taki Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen bir intihar eylemcisi Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Ardından binaya giren diğer örgüt militanları ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktı.İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.(AA/HUR/ÖK)