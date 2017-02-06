Libya'da Yasadışı Göçmen Operasyonu

Libya sahil güçleri, 27 Ocak'ta da Sabrata'dan 3 mil açıkta İtalya'ya gitmekte olan 700 yasadışı göçmeni yakalamıştı.

Trablus'un kuzeyinde 4 mil açıkta şişme botlardaki 114 yasa dışı göçmenin kurtarılarak insani yardım yapıldığını ifade eden Dendi, göçmenler arasında 3 günlük bir bebek ile 5 kadının bulunduğa işaret etti.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı İletişim ve Medya Yönetiminin Sahil Güvenlik Noktası Amiri Albay Muhammed Dendi yaptığı açıklamada, Libya sahil güvenlik güçlerinin, son 24 saat içerisinde 551 yasadışı göçmeni yakaladığını belirtti.