banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92387
ALTIN
225.587
DOLAR
5.6879
STERLİN
7.3433
EURO
6.4907
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
“Barbaros ve türk savaş gemileri...
En çok yağışı Gaziveren aldı
EN ÇOK YAĞIŞI GAZİVEREN ALDI
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
banner282

Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm\'den Destek İstedi

Trablus, 25 Ekim 18 : Libya\'da 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenler, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için Birleşmiş Milletlerden (BM) destek istedi.

Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm\'den Destek İstedi

Trablus, 25 Ekim 18 : Libya\'da 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenler, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için Birleşmiş Milletlerden (BM) destek istedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:50
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm\'den Destek İstedi

Trablus, 25 Ekim 18 : Libya\'da 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenler, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için Birleşmiş Milletlerden (BM) destek istedi.
Libya\'daki BM misyonunun sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavergalı iç göçmenlerin temsilcileri, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüştü.
Göçmenler görüşme sırasında BM\'den, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için destek istedi.
Ayrıca göçmenler, BM ve Libya\'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti\'nden (UMH), çıkarıldıkları kentin yeniden imarı ve yıkılan yapıların onarımı için bir program belirlemesini talep etti.
Göçmenler, Selame\'ye "dışlanmışlık duygusunun kendilerini, sorunlarını Libya\'yla alakalı uluslararası konferanslarda gündeme getirme ve dünya ülkelerine kendilerini hatırlatma düşüncesine sevk ettiğini" iletti.
Selame de Libya\'da iç göçmenler sorununun çözülmesinin zor ancak imkansız olmadığını söyledi.
Mısrata\'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga\'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.
O zamandan bu yana Taverga halkı, aralarında başkent Trablus\'un da olduğu çeşitli şehirlerde kamplarda yaşıyor.
Taverga ile Mısrata arasında haziran ayında Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngören barış anlaşması imzalanmasına rağmen, Tavergalılar henüz çıkarıldıkları yerlere geri dönemedi.
(AA/AK/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Nato’dan Gövde Gösterisi
Nato’dan Gövde Gösterisi
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Hindistan'daki Kasırgada Ölü Sayısı 77'ye Yükseldi
Hindistan'daki Kasırgada Ölü Sayısı 77'ye Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim