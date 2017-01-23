Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Libya'da Bombalı Saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya'da Bombalı Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BAŞKENT TRABLUS'TA UMH PLANLAMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ  

Trablus, 22 Ocak 17 : Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

 Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İtalya ve Mısır büyükelçilik binalarının bulunduğu Ez-Zahra bölgesinde UMH'ya bağlı Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 

Saldırıda, can kaybının olmadığı belirtildi.

Ülkedeki Mısır Büyükelçiliği hala kapalıyken, İtalya Büyükelçiliği yaklaşık 2 hafta önce açılmıştı. 

(AA/AK/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum Oranını Artırdı Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum...
İtalya'daki Çığ Felaketi İtalya'daki Çığ Felaketi
Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü
Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto
Gambiya'daki Siyasi Kriz Gambiya'daki Siyasi Kriz
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya,...

Haberi Oku