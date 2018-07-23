Libya\'da 116 Göçmen Kurtarıldı





Trablus, 23 Temmuz 18 (.): Libya\'nın başkenti Trablus açıklarında 116 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti\'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik devriyelerinin, şişme botta bulunan 116 kaçak göçmeni Trablus\'taki Zuvare ilçesi açıklarında kurtardığı ifade edildi.Kurtarılan göçmenlerin Mısır, Sudan, Mali, Çad, Nijerya, Fildişi Sahili, Gambiya ve Gana uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, göçmenler arasında 5 kadın bulunduğu bilgisi verildi.Tıbbi ve insani yardımda bulunulan göçmenlerin Tacura Barınma Merkezi\'ne teslim edildikleri kaydedildi.Libya, Afrikalı yasa dışı göçmenlerin Avrupa\'ya geçişte kullandıkları en önemli noktalar arasında yer alıyor.(AA/TUĞ/ŞEB)