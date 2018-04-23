Libya Sahillerinde 11 Kaçak Göçmenin Cesedi Bulundu!

Libya açıklarında 11 kaçak göçmenin cesedinin bulunduğu, 83 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenliğe bağlı devriye gezen birimler, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata ilinin 5 mil açıklarında bu sabah saatlerinde 11 kaçak göçmenin cesedine ulaştı.

Düzenlenen kurtarma operasyonunda plastik bottaki 83 kaçakı göçmenin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, göçmenlerin farklı uyruklu Afrikalılardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Zaviye Limanı'na getirilen göçmenlerin, gerekli sağlık kontrolü ve insani yardımların ardından Zaviye'deki En-Nasr Göçmen Sığınma Merkezine teslim edildiği kaydedildi.

Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan on binlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Libya sahilleri, son birkaç senedir başta İtalya olmak üzere yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kişilerin tehlikeli yolculuklarına sahne oluyor.