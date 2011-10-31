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Libya KKTC'yi fiilen tanıdı

Libya'yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa'ya gidip...

Libya KKTC'yi fiilen tanıdı

Libya'yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa'ya gidip...

31 Ekim 2011 Pazartesi 17:28
Libya KKTC'yi fiilen tanıdı
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Libya'yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa'ya gidip Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle protokol imzaladı. Protokolle Libya, KKTC'yi resmen olmasa da filen tanımış oluyor. 

Kıbrıs ile Libya arasında protokol Anlaşmayı Libya adına Sağlık Bakanı imzaladı.

Libyalı hasta ve yaralıların bir bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görecek. Protokol, ayrıca sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC"nin resmen olmasa da fiilen Libya tarafından tanınması anlamına geliyor. Libya'da yönetimi elinde tutan Ulusal Geçiş Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel ile Libya adına Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssaimza attı. İmza töreninde KKTC Başbakan İrsen Küçük de hazır bulundu. '

KKTC'LE DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ' KKTC gezisini resmi bir ziyaretten çok dostluk gezisi olarak nitelendiren Kıssa, KKTC'de gördüğü güzellikleri Libya'da anlatacağını ve daha birçok alanda işbirliğine çalışacaklarını söyledi.

LİBYALI HASTALAR BİR HAFTA İÇİNDE GELECEK Başbakan Küçük de Libya'la her alanda işbirliğine hazır olduklarını belitti. Anlaşmaya göre Libya'dan yaralı ve hasta kabulü bir hafta içinde başlayacak ve bunun için charter uçak seferleri düzenlenecek. Acil durumlarda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin özel uçağı da Libya'ya gönderilecek.

Son Güncelleme: 31.10.2011 17:28
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaKktcLibyaUlusalGeçişTöreni
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