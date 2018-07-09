banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
186.231
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.0981
EURO
5.3639
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın Avrupa Birliği (AB) ile gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini belirtti.

Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın Avrupa Birliği (AB) ile gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini belirtti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25
Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı


Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın Avrupa Birliği (AB) ile gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini belirtti.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Serrac, resmi temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkeyi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı AntonioTajani ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Ülkesinin, AB ile Libya halkının sahada sonuçlarını hissedeceği gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini ifade eden Serrac, bu çerçevede Avrupa'daki üniversitelerde eğitim için burs verilmesi ve Libya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında hava yolunun yeniden açılması gibi bir takım anlaşmaların imzalanabileceğine işaret etti.

Yasa dışı göç meselesi ve insan ticaretiyle mücadele konularının da ele alındığı toplantıda Serrac, "Yasa dışı göç meselesi, Avrupalılar gibi Libyalıları da rahatsız ediyor. Güvenlik açısından çözüm, önemli olmasına rağmen, sorunu çözmek için yeterli değil. Bu ülkelerin gençlerinin, iş olanakları sağlayacak kalkınma programlarıyla desteklenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Tajani de AB'nin Libya'daki seçimleri izlemek üzere bir heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu ziyaretin Avrupa Birliği ile Libya arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve sorunlara kapsamlı çözümler bulunması temennisinde bulunan Tajani, Libya ve Kuzey Afrika'nın istikrarının, Avrupa'nın istikrarı anlamına geldiğini belirtti.

Tajani ayrıca Avrupa Birliği'nin, Libya'daki kalkınma projeleri için ayrılan bir milyar avroya ek olarak 500 milyon avro tahsis ettiğini kaydetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak
Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak
Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek
Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek
Japonya'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 120’ye Yükseldi
Japonya'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 120’ye Yükseldi
Weınsteın Yeni Bir Taciz Suçlamasıyla Hakim Karşısında
Weınsteın Yeni Bir Taciz Suçlamasıyla Hakim Karşısında
AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması
AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması
İngiltere'de Brexit krizi: Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti
İngiltere'de Brexit krizi: Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti
Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası
Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası
Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı
Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı
İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor
İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim