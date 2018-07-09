Libya'dan AB'ye “Gerçek Ortaklık İlişkileri“ Kurma Çağrısı



Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın Avrupa Birliği (AB) ile gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini belirtti.



Serrac'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Serrac, resmi temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkeyi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı AntonioTajani ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.



Ülkesinin, AB ile Libya halkının sahada sonuçlarını hissedeceği gerçek ortaklık ilişkileri kurmak istediğini ifade eden Serrac, bu çerçevede Avrupa'daki üniversitelerde eğitim için burs verilmesi ve Libya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında hava yolunun yeniden açılması gibi bir takım anlaşmaların imzalanabileceğine işaret etti.



Yasa dışı göç meselesi ve insan ticaretiyle mücadele konularının da ele alındığı toplantıda Serrac, "Yasa dışı göç meselesi, Avrupalılar gibi Libyalıları da rahatsız ediyor. Güvenlik açısından çözüm, önemli olmasına rağmen, sorunu çözmek için yeterli değil. Bu ülkelerin gençlerinin, iş olanakları sağlayacak kalkınma programlarıyla desteklenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.



AP Başkanı Tajani de AB'nin Libya'daki seçimleri izlemek üzere bir heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.



Bu ziyaretin Avrupa Birliği ile Libya arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve sorunlara kapsamlı çözümler bulunması temennisinde bulunan Tajani, Libya ve Kuzey Afrika'nın istikrarının, Avrupa'nın istikrarı anlamına geldiğini belirtti.



Tajani ayrıca Avrupa Birliği'nin, Libya'daki kalkınma projeleri için ayrılan bir milyar avroya ek olarak 500 milyon avro tahsis ettiğini kaydetti.



