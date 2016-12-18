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18 Aralık 2016 Pazar 07:09

Libya'daki Sirte Kentinin DEAŞ'tan Temizlenmesi

Libya'daki Sirte Kentinin DEAŞ'tan Temizlenmesi
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UMH BAŞKANI SERRAC : "KENTTEKİ ASKERİ OPERASYON SONA ERDİ VE DEAŞ SİRTE'DEN ÇIKARILDI"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, terör örgütü DEAŞ'ın Sirte'den temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını bildirdi.

Serrac, Libya resmi televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Sirte'deki askeri operasyonun sonlandığını söyleyerek, "DEAŞ, Sirte'den çıkarıldı. Libyalılar çok sınırlı imkanlarla terörü yendi. Allah'ın yardımıyla daha geniş imkanlarla imar mücadelesine gireceğiz." dedi.

Daha fazla çaba gösterip, sürtüşmeleri giderip, petrol çıkarıp, devlet kurumlarının vaatlerini yerine getirmesiyle halkın sorunlarının biteceğini ifade eden Serrac, başta Sirte ve Bingazi olmak üzere kentlerin ve köylerin onarım, imar, ekonomik iyileşme hareketliliğine sahne olacağını kaydetti.

Silahlı kuvvetlerin UMH çatısı altında ve halkın yardımıyla başarı elde ettiğini söyleyen Serrac, aynı çatı altında yeniden imar çalışmalarının da başlayacağını belirtti.

Bu büyük günün Libya siyasi anlaşmasının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Serrac, ülkedeki tüm gruplara, anlaşmazlık yaşanan kesimlere ve tüm vatandaşlara elini uzattığını dile getirdi.

Sirte'deki operasyonun sonlandığına ancak ülkede terörle mücadelenin henüz bitmediğine dikkati çeken Serrac, DEAŞ'ın temizlenmesine, yaralıların tahliye edilmesine yardım eden tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkürlerini sundu.

Serrac, ülkeyi kalkındırmak için özveri ve kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Sirte'nin, DEAŞ'tan temizlenmesi için geçen mayıs ayında "El-Bunyan el-Mersus" adlı operasyon başlatılmıştı.

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