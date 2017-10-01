Libya'da Toplu Mezar Bulundu

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

İTALYA'YA GEÇMEYE ÇALIŞAN 42 GÖÇMEN YAKALANDI

Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 80 cesedin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Bingazi Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı Genel Soruşturma Birimi unsurlarının, şehrin kuzeyindeki Kanfude bölgesinde bir toplu mezar bulduğu belirtildi.

Toplu mezarda bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilerek, durumun Başsavcılığa intikal ettiği, cesetlerin kimlere ait olduklarının belirlenmesi ve defnedilmeleri için talimat verildiği kaydedildi.

Söz konusu 80 cesedin, daha önce bölgede savaşan silahlı gruplara bağlı kişilere ait olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, ilçeye varmalarının ardından Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

TUNUS'TA YASA DIŞI GÖÇMEN OPERASYONU: İTALYA'YA GEÇMEYE ÇALIŞAN 42 GÖÇMEN YAKALANDI

Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 42 göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Kızılayı aktivistlerinden Şemseddin Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Medenin iline bağlı sahil kenti Zarzis'ten tekneyle İtalya'nın Lampedusa Adası'na geçmeye çalışan 42 yasa dışı göçmeni yakaladığını söyledi.

Merzuk, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri taşıyan teknenin Zarzis Limanı'na götürüldüğünü ifade etti.



