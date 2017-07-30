Libya'da Savaş Uçağı Düşürüldü

TOBRUK MERKEZLİ TM'YE AİT SAVAŞ UÇAĞININ, DERNE MÜCAHİTLERİ ŞURA KONSEYİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) ait bir savaş uçağının, Derne Mücahitleri Şura Konseyi tarafından hedef alınarak düşürüldüğü bildirildi.

Tobruk merkezli TM'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Ebrak hava üssüne ait MİG-23 tipi bir savaş uçağı, Derne'nin Ez-Zahrulhumr bölgesinde Derne Mücahitleri Şura Konseyi tarafından uçaksavarlarla vurularak düşürüldü.

Askeri kaynaklar düşen uçağın pilotu Adil el-Cihani ve yardımcısı Vail el-Vakvak ile irtibatın kesildiğini belirtirken, Derne Mücahitleri Şura Konseyi'nin basın sorumlusu Muhammed İdris el-Mansuri, pilot ve yardımcısının kendi ellerinde olduğunu açıkladı.

Mansuri, daha sonra sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, pilotun öldüğünü ifade ederken, yardımcısının ne durumda olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne kenti ülkenin doğusunda emekli General Halife Hafter'in kontrolünde bulunmayan tek kent.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, emekli General Halife Hafter'in, "Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014’te kurulmuştu. Konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DAEŞ ile de mücadele ediyor. Konsey, ülkedeki hükümetlerden bağımsız hareket ediyor.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca UMH Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK Başkanlığına Fayiz es-Serrac getirilmişti. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Uluslararası ara buluculuk girişimleri kapsamında Mayıs 2017'de Abu Dabi'de bir araya gelen Serrac ile Hafter, 6 ay içinde genel seçimlerin yapılması ve UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konularında anlaşma sağlamıştı.