banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Döviz kurları
Döviz kurları...
Başbakan: “Zor günlerden geçiyoruz“
BAŞBAKAN: "ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
Girne'de cinayet!
Son Dakika
Girne'de cinayet!
Zamlar devam ediyor!
Son Dakika
ARPA’YA VE SÜT’E ZAM!
banner282
Flaş Haber
Zamlar devam ediyor!
Kapat

Libya'da çatışmalar sürüyor: 38 ölü, 90 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı tugaylar arasında çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

Libya'da çatışmalar sürüyor: 38 ölü, 90 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı tugaylar arasında çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:44
Libya'da çatışmalar sürüyor: 38 ölü, 90 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı tugaylar arasında çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında geçen pazar gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Trablus Yaralılar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalarda bugüne kadar 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana UMH'ya bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'lilerin Yüzde 60'ı Trump'tan Memnun Değil
Abd'lilerin Yüzde 60'ı Trump'tan Memnun Değil
Abd, Unrwa'ya Mali Yardımları Tamamen Kesiyor
Abd, Unrwa'ya Mali Yardımları Tamamen Kesiyor
ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz
ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz
Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti
Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti
İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı
İdlibliler Türkiye'nin güvenliği sağlamasını istiyor
İdlibliler Türkiye'nin güvenliği sağlamasını istiyor
ABD BM'nin Filistin'e yardım fonuna desteğini kesti
ABD BM'nin Filistin'e yardım fonuna desteğini kesti
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: BM Arakan raporunu ciddiye alıyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: BM Arakan raporunu ciddiye alıyor
Bu haliyle yarım milyon dolar ediyor!
Bu haliyle yarım milyon dolar ediyor!
Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı
Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim