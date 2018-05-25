Libya'da Bombalı Saldırı, 6 Sivil Öldü,

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivilin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.