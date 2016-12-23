Libya Afriqiyah Havayolları’na Ait Uçağın Kaçırılması

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya’nın Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağının Malta’ya iniş yaptığını, güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

MALTA BAŞBAKANI MUSCAT: "KAÇIRILMA İHTİMALİYLE MALTA’YA YÖNLENDİRİLEN LİBYA İÇ HAT UÇUŞU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİM. GÜVENLİK VE ACİL DURUM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya’nın Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağının Malta’ya iniş yaptığını, güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştirirken içindeki 118 yolcuyla Malta’ya kaçırılan uçağına ilişkin Malta Başbakanı Muscat bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Muscat, "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" diye yazdı.

Havacılık sitelerinden Flightradar24’te yer alan bilgiye göre; Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus 320 tipi uçak, yolcu ve mürettebatıyla birlikte içindeki 118 kişiyle Sebha kentinden Trablus’a gitmek üzereyken, Malta’ya doğru yöneldi.

Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.



