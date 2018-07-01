Libya açıklarında 115 göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya Surman açıklarında 115 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya donanmasından yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin dün akşam Surman'ın yaklaşık 10 kilometre açığında 115 göçmeni kurtardığı belirtildi.Afrika uyruklu göçmenlerin, gerekli yardımların yapılmasının ardından yasa dışı göçle mücadele birimine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kurtarılanların Cuma günü başkent Trablus açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan göçmenler olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Trablus açıklarında Cuma günü göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı, 100'den fazla kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen var. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.