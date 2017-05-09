Liberya'daki Meçhul Hastalık Ebola Değil Menenjit

Batı Afrika ülkesi Liberya'da 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı halde ne olduğu tespit edilemeyen hastalığın Ebola olmadığı bildirildi.

Monrovia, 9 Mayıs 17 : Batı Afrika ülkesi Liberya'da 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı halde ne olduğu tespit edilemeyen hastalığın Ebola olmadığı bildirildi.

Liberya Sağlık Bakanı Dr. Bernice Dahn, ülkede söz konusu hastalıkla ilgili 31 vakaya rastlandığı, 207 kişinin de gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Bu kişilerden alınan numunelerin hastalığın sanıldığı gibi Ebola ya da Lassa humması olmadığını gösterdiğini kaydeden Dahn, "Karşı karşıya olduğumuz hastalığın Ebola olmadığını söyleyebiliriz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) vakaların menenjit olduğunu teyit etti" dedi.

Ülkenin güneyinde ilk defa 25 Nisan'da görülen ve 15 bölgeye yayılan meçhul hastalık nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirmişti.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2015'te yaşanan salgında 28 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış, 11 bin 315 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/ÖZ/GÜL)